Kamyonetinde ölü bulunan nakliyeciyi kuzeni öldürmüş

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Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, kamyonetinde boynundan av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulunan nakliyeci Hüseyin Tarım’ın (45) cinayet şüphelisi olarak kuzeni Muhammet Tarım (26) gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde “Tartıştık. Sinirlenip tüfekle ateş edip, öldürdüm” diyen Tarım, tutuklandı.

Bağ budamaya giden işçiler, dün sabah saatlerinde Tepeköy Kır mevkisinde 3 çocuk babası Hüseyin Tarım’ı boynundan vurulmuş halde kanlar içinde buldu. İşçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Tarım’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Boynundan av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen Tarım’ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, Tepeköy Mahallesi’nde oturan ve şirkette nakliyecilik yaptığı belirlenen Hüseyin Tarım’ın cinayet şüphelisi olarak, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kuzeni Muhammet Tarım’ı dün gece gözaltına alındı. Tarım, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf edip, “Tartıştık. Sinirlenip, tüfekle ateş edip, öldürdüm” dedi.

Muhammet Tarım, cinayeti önceki gece işlediğini de söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarım, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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