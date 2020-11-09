Kamyonetin kasası kablolara takılınca direk ve ağaç otomobilin üzerine devrildi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, kamyonetin kasası telefon kablolarına takılınca direk ve kırılan ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay öğle saatlerinde, Körfez Barbaros Mahallesi Sönmez Sokak’ta meydana geldi. O.K. yönetimindeki 07 DCV 03 plakalı kamyonetin kasası telefon direğinin kablolarına takıldı. Direk yanındaki ağacın üzerine devrildi, ağaç ve direk daha sonra sokakta park halinde duran 41 ACY 321 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobil hasar görürken, haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ağaç ve direği keserek kaldırdı. Otomobilin sahibi Hatice Uçar, olayın şaşkınlığını yaşarken, kazayla ilgili tutanak tutuldu.

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