Kamyonetin ikiye bölündüğü kaza kamerada

Serkan KILINÇ/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da sürücüsünün kontrolünden çıkan AFAD ekibinin aracı, akaryakıt istasyonu girişinde arızalanan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet sürücü, ikiye bölünen kamyonetinin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Çimenli Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Burak Aydın, yönetimindeki 61 SC 744 plakalı kamyonet arıza yapınca, tamir için akaryakıt istasyonunun girişine yanaştı. Aydın aracını tamir ederken, bu sırada aynı yöne giden AFAD’a ait araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Burak Aydın savruldu, kamyonet de kasa kısmından ikiye bölündü. Yerinden kopan kasa, akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada AFAD aracında bulunan 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu kamyonet sürücüsü ve diğer yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsü Aydın’ın kaza sırasında savrulduğu; ikiye bölünen aracının altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

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