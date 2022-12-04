Kamyonetin çarptığı Hiranur, kurtarılamadı

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP’te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Hiranur Bayındır (10), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul öğrencisi Hiranur Bayındır’a kamyonet çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bayındır’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hiranur Bayındır, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hiranur’un cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan kamyonet şoförünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor. (DHA)

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