Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

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Mehmet Can PEÇE/İLKADIM (Samsun),(DHA)- SAMSUN’un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletteki Osman Volkan Bingöl (42) hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Liman bölgesi kavşağında meydana geldi. Ordu istikametine giden Umuthan B. idaresindeki 55 BN 009 plakalı kamyonet, önünde elektrikli bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Osman Volkan Bingöl ağır yaralandı. İhbarla gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Bingöl, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Bingöl’ün cenazesi ilçedeki Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)

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