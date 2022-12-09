Kamyonetin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi; o anlar kamerada

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Nuri PİR/ ADANA, (DHA)- ADANA’da, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, kamyonetin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün Seyhan ilçesi Obalar Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına kontrolsüz olarak geçmek isteyen 10 yaşlarındaki çocuğa, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Metrelerce savrulan çocuk, yola düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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