Kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da seyir halindeki kamyonetin kasasına asılan 2 kişi ile tırmanarak üzerine çıkan kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Diyarbakır- Elazığ kara yolunda 3 kişi, plakası öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonetin arkasına asıldı. Bu kişilerden biri, yük taşıyan aracın üzerine çıkarken, diğer ikisi ise asılarak yolculuk etti. O anlar, trafikteki bir başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (DHA)

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