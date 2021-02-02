Kamyonetin açık kalan kapısının yayaya çarptığı an kamerada

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Silivri'de de yağan kar vatandaşları memnun etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından beklenen kar yağışı...