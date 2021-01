Kamyoneti ve kasasındaki 2 çocuğu kaçırdı, film gibi kovalamayla yakalandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde Şerife Demir’in 3 çocuğuyla birlikte babasının evine doğru gittiği kamyonet, Suriye uyruklu kişi tarafından durduruldu. Şerife Demir’in inmesinin ardından direksiyona geçen bu kişi, kasada 2 çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçırdı. Bu sırada kamyonetin kasasındaki çocuklardan Ayşegül Demir cep telefonundan babasını arayıp, anbean nereye gittiklerini söyledi. 20 kilometre kaçan şüpheli, film gibi kovalamacanın ardından Yunus polisleri tarafından yakalanıp, kasadaki 2 çocuk da kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kadriye Mahallesi’nde oturan Şerife Demir, çocukları Ramazan (11), Ayşegül (13) ve Şaban’ı (17) da yanına alarak 07 YR 759 plakalı kamyonetle babasının evine doğru yola çıktı. Toprak yolda ilerleyen Şerife Demir’in önünde seyreden plakası öğrenilemeyen bir otomobil aniden durdu. Şerife Demir de önündeki araçta birkaç kişinin kavga ettiğini görünce, yanından geçeceği yol olmadığı için aracını durdurmak zorunda kaldı. Öndeki araçtan inen bir kişi koşarak Şerife Demir ve çocuklarının bulunduğu araca doğru bağırarak koşmaya başladı. ‘Beni öldürecekler’ diyen şüpheli, Şerife Demir’in aracın kasasına atladı. Şüphelinin kamyonetin kasasında bulunan çocukları Ramazan ve Ayşegül’e zarar vermesinden korkan Şerife Demir, yanında oturan oğlu Şaban ile birlikte araçtan indi. Bu sırada kasadan atlayan şüpheli kamyonetin direksiyonuna geçerek, kaçırdı. Diğer araçta bulunan kişiler ise Şerife Demir ve oğlu Şaban’ı yanlarına alarak, kamyoneti takip etmeye başladı.

20 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

Kamyonetin kasasında bulunan çocuklardan Ayşegül, yanındaki cep telefonuyla hemen babası Mustafa Demir’i arayıp, durumu haber verdi. Baba Demir de aracının plakasını vererek, polisten yardım istedi. Bu sırada Ayşegül Demir sürekli babasıyla cep telefonuyla konuşup, yer bildirimi yaptı. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus polisleri kamyoneti yakalamak için harekete geçti. Olay yerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Taşağıl kavşağında kamyonet, Yunus polisleri tarafından durduruldu. Kamyonetin direksiyonunda bulunan şüpheli polis tarafından yakalandı, kasadaki çocuklar da kurtarıldı. Yapılan kimlik kontrolünde kamyoneti kaçıran şüphelinin Suriye uyruklu A.S.K. (25) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.S.K. ifadesi için Kadriye Polis Merkezi’ne götürüldü. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. Polisin otomobilde bulunan 3 kişinin de ifadesine başvuracağı öğrenildi.

‘KAMYONETTE BULUNAN KIZIM BABASINI ARAMIŞ’

Yaşadıkları film gibi olayı Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlatan Şerife Demir, “Kadriye Mahallesi’nden, Paşakemeri mevkii üzerinden aracımızla Cumalı Mahallesi’nde bulunan babamın yanına gidiyorduk. Yolda giderken önümdeki aracın içerisinde Suriye uyruklu olduğunu sonradan öğrendiğim 4 kişi kavga ediyordu. Yolda bir anda durdular. Arkalarından ben durdum. Bir tanesi koşarak benim kullandığım kamyonetin arkasına bindi. Ben de korku ile kamyonetin kasasında çocuklarım vardı. Kamyonetten indim. Arkaya geçtim. O sırada bu kişi arabaya bindi ve kaçırdı. Kaçırdığında oğlum Ramazan ve Ayşegül araçtaydı. Yanımda bulunan üçüncü çocuğum Şaban ile birlikte orada kalakaldık. Bu esnada kavga eden diğer araçtaki 3 kişi ile birlikte biz de arkalarından gittik. Telefonlarımız kamyonette kalınca polisi arayamadık. Kamyonette bulunan kızım babasını aramış. Eşim Mustafa Demir polisi arayarak bilgi vermiş. Ben önce kendi aralarında kavga ediyor diye düşünmüştüm ama çocuklarla birlikte arabayı kaçırınca aklıma her şey geldi. Daha sonra eşimin ihbarı ile Yunus polisleri Manavgat Taşağıl kavşağında aracı durdurarak şahsı yakaladı ve çocuklarımı kurtardı” dedi.

‘BABAMA SÜREKLİ BİLGİ VERDİM’

Olay sırasında aracın kasasında bulunan Ayşegül Demir de “Cep telefonu ile babamı aradım. Babama sürekli yolda bulunduğumuz yerler hakkında bilgi verdim. Yolları tam bilmesem de tabelalardan takip ettim. Babam ‘telefonu kapatma’ dedi. Bir süre sonra polisler kavşakta aracın önünü kesti ve şahsı yakaladı” diye konuştu.

