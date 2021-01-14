Kamyoneti ve kasasındaki 2 çocuğu kaçırdı, film gibi kovalamayla yakalandı/ Ek fotoğraf

‘BABAM DÜN ANNEME TÜFEKLE ATEŞ ETTİ’ ​Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce dövdüğünü iddia ettiği eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurup öldürdüğü gerekçesiyle...