Ana Sayfa Güncel Haberler Kamyoneti ve kasasındaki 2 çocuğu kaçırdı, film gibi kovalamayla yakalandı/ Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İşkenceci eşini öldüren kadının kan donduran ifadesi (2)
‘BABAM DÜN ANNEME TÜFEKLE ATEŞ ETTİ’ Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce dövdüğünü iddia ettiği eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurup öldürdüğü gerekçesiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD Başkanını kabul etti
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. (FOTOĞRAF)
‘100 binden fazla kişi kargosunu esnaftan aldı’
İSTANBUL (DHA) - Yurtiçi Kargo’nun kargo teslim sürecini hızlandıran YK Plus Teslim Noktası uygulamasına katılan esnaf sayısı artmaya devam ediyor. Uygulama ile ilgili son...
Menemen’de başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı, kazanan Aydın Pehlivan oldu
Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen İlçesi Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, 'zimmet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanması üzerine başkanvekilinin belirlenmesi için yapılan...