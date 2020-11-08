Kamyonete arkadan çarpan TIR, alev alıp yandı

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, kamyonete arkadan çarpan TIR alev alarak yandı. Yaralanan TIR şoförü, hastanede tedaviye alındı.

​Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kütahya- Gediz karayolundaki Susuzkaya mevkii yakınlarında meydana geldi. Gediz’den Kütahya yönüne giden Rasim Yıldız yönetimindeki 46 ABS 811 plakalı TIR, aynı yöne giden Ender Sezgin yönetimindeki 35 AG 7180 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayla birlikte TIR alev aldı. Yaralanan TIR şoförü Rasim Yıldız, kendi imkanları ile araçtan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yıldız ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kısa sürede alev topuna dönen TIR’a ise Çavdarhisar ve Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TIR kullanılmaz hale gelirken, yangın nedeniyle kapanan karayolu, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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