Kamyonet uçuruma yuvarlandı: Baba ve oğlu yaralandı

TBMM’de 2021 bütçe görüşmeleri yapılırken hangi toplumsal kesimlerden ne kadar vergi alınacağı ve bu vergi yükünü kimlerin karşılayacağı ortaya konulmaktadır. Aynı zamanda bütçede toplanan vergilerin hangi toplumsal kesimlere ne kadarının harcanacağını da belirlemektedir.