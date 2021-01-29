Kamyonet su tahliye kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Salihli ilçesinde, yağmur suyu tahliye kanalına düşerek sürüklenen kamyonetin sürücüsü Sami Yüksel (70) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Safiye Özkol (72) hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Mersindere Mahallesi yakınlarında, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İzmir’den Salihli yönüne giden Sami Yüksel, kullandığı 43 LU 821 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Kanalda sürüklenen kamyonet, yolun kenarındaki tarlalara geçişi sağlayan köprüye çarparak durabildi. Kazada sıkışan kamyonet sürücüsü Sami Yüksel yaşamını yitirirken, yanında buluna Safiye Özkol ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, sıkıştığı yerden çıkarttıkları Özkol, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Özkol’un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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