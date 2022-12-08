Kamyonet ile 6 otomobile çarptı; aracını bırakıp kaçtı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet sürücüsü, kazada devrilen aracını bırakıp, kaçtı.

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Ergenekon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 USL 33 plakalı kamyonet, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu park halindeki 6 otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü, devrilen aracını bırakıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan kamyonet sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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