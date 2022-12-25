Kamyonet, dere yatağına düştü: 6 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, 10 metreden dere yatağına düşen kamyonetteki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova yolunda meydana geldi. Selahattin Taş (58) yönetimindeki 52 AS 040 plakalı kamyonet, kontrolden çıkınca 10 metreden dere yatağına düştü. Kazada Taş ile kamyonetteki Emrah Günaydın (34), Burak Kalyon (26), Yahya Özdemir (39), Emre Özdemir (26) ve Mehmet Kahraman (42) yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 6 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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