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Kamyonet 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2’si turist 5 ağır yaralı

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2’si turist 5 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında, Alanya’nın Gümüşkavak yolunda meydana geldi. Alanya yönüne giden H.G.’nin kullandığı 07 HVL 92 plakalı kamyonet, yol kenarındaki mıcır alanda kontrolden çıkıp, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 2’si Ukraynalı, 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu kamyonetten çıkarılan H.G., M.T., F.Ö. ile Ukraynalı turistler Liudmyla Lavrenova ve Elena Harchenko, ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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