Kamyondaki uyuşturucu hapları narkotik köpeği ‘Harley’ buldu

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde durdurulan bir kamyonun yatak kısmının altında, 10 bin 70 ecstasy uyuşturucu hapı narkotik köpeği Harley buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla bir kamyonda uyuşturucu hap bulunduğunu tespit etti. Karaçam uygulama noktasında, dün durdurulan kamyonda narkotik köpeği ‘Harley’ ile yapılan aramada, yatak kısmının altına poşetle gizlenmiş 10 bin 70 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -