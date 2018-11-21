Karabük’te, eve giremeyince geceyi kamyonda geçiren Seyfullah Kaya (19), ısınmak için kullandığı tüpün devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenip, vücudunun bir bölümü yanarak, yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde, Kayabaşı Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde meydana geldi. Yol kenarındaki boş alanda, park halindeki kamyonun yandığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yangını söndürürken, vücudunun bir bölümü yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Sağlık ekipleri, elleri, ayakları ve sırtı yanan Seyfullah Kaya’nın dumandan zehirlenip, yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, acı haberi alıp olay yerine gelen gencin annesi, babası ve kardeşleri birbirine sarılarak, gözyaşı döktü. Kaya’nın cansız bedeni, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Seyfullah Kaya’nın, dün ailesiyle tartışıp evi terk ettiği, gece ise eve giremeyince babasına ait kamyonda kaldığı ve ısınmak için tüp kullandığı öğrenildi.