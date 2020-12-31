Kamyonda 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’da polisin bir kamyonda yaptığı aramada 81 kilo 780 gram eroin ile 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan uyuşturucu madde ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonda arama yaptı. Narkotik köpeği ‘Şila’nın da kullanıldığı aramada 81 kilo 780 gram eroin ile 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon şoförünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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