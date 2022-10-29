Kamyona çarpan otomobil yandı; yaralanan sürücü alevleri söndürmeye çalıştı

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Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde önündeki kamyona çarpan otomobil alev aldı. Sürücü Emircan Yıldırım, yaralı halde aracından çıkarak alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Uluabat Mahallesi’nde meydana geldi. Emircan Yıldırım idaresindeki 54 ABV 176 plakalı otomobil, aynı yöne giden Sadettin S.’nin kullandığı 16 FT 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bir anda alev aldı. Yaralanan Yıldırım, aracından güçlükle çıkıp alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Emircan Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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