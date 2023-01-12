KAMYON YAZILARI

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Aracımla şehirler arası yolculuk yaptığımız günlerin birinde, önümde kamyon,uçaklara nispet yaparcasına yoluna devam ediyordu. Arka tamponunda bir yazı görür gibi oldum ama kamyon, ışınlanmış gibi gözlerimden kaydı yok oldu. İnat edip, içimdeki canavarı da yanıma aldım, kamyona yetişmeye çalıştım, tamponunda ne yazdığını çok merak ettim. Bastım gaza kamyonu çok sonra yakaladım, arkasında şu söz yazılıydı; “Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun.” Bu yazıyı okuyunca hemen ayağımı gazdan çekip, sağdan sağdan yoluma devam ettim. Kamyonun tamponundaki yazının verdiği tehdit, beni ve içimdeki canavarı durdurmuş oldu.

Kamyon yazıları 1950 yıllarında sadece “Maşallah ve Allah korusun” diye başlamış daha sonra, şairlere, mizah yazarlarına rakip hale gelmiş.

Yaptığım araştırmada Kamyon ve Düğün arabalarının arkasında yazılan komik aynı zamanda düşündüren yazıları derledim. İşte onlardan bazıları.

-Hayatımı yazsam duble yol olur.

-Aşk çekenin yol gidenin!

-Sollama beni, mahcup ederim seni!

-Tek rakibimiz, Türk Hava Yolları.

-Bir sabah uykusuna doyamadım bir de sana

-Bu renkteki tek kamyon benimki, bir tane daha vardı geçen gün yıkadılar

-İster kro de ister maganda; ama paranın Allah’ı bende

-Önünü görmeden sollama, evine acı haber yollama…

-Kamyon çeker 10 ton, gönlüm çeker Paris Hilton.

-Bir sabah uykusuna doyamadım bir de sana…

-Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım

-Gidişine kızlar, duruşuna yollar hasta…

-Gözlerin güzel ama bakmasını bilmiyorsun.

-Kurbanda kesilir koç; yollara yakışır doç.

-Duruşuma kızlar, gidişime yollar hasta

-Aşıksan vur saza, şoförsen bas gaza!

-Gaz, fren, şanzıman; halim duman!

-İstedim vermediler; sen şoförsün dediler!

Düğün Arabası Sözleri

Türkler evlenirken gelin arabasının arkasına çeşitli yazılar yazarlar. Bu yazıların yazılmadığı neredeyse hiç gelin arabası yok gibi. Evlenirken bu şekilde süslemeleri seviyoruz demek ki biz.

Nazar etme ne olur tavla sonunda olur.

-Ön plakada (Evleniyoruz Mutluyuz). Arka plakada (Nasılda Palavra Atıyoruz.)

-Anlarsa Bekar Anlar ,Gerisi Bana Ağlar.

-İstedim vermediler kaçırırım dedim kendileri istediler.

-Meleğimi aldım cennete gidiyorum.

-Rahat battı.

-Dünyalar sizin olsun, dünya güzeli benim oldu!

-Gökyüzümü yerde buldum!

-Seni ömrüme yazdım.

-Son durak mutluluk!

-Bir dilek tuttum, kabul oldu!

-Bundan sonra seveceğim kız bizim kızımız olacak.

-Dünya Oydu, Oda benim oldu!

-Sonsuza kadar mutlu yaşadılar…

-Ön Plaka: Evleniyoruz. Arka plaka: Ne içirdiniz lan bana.

Onlar vermedi ama ben aldım.

-Akıbet hayr.

-Ben yandım siz yanmayın.

-Anamın ilk gelini.

-Dünyada bir tane vardı onu da ben aldım.

-Nikah memurunu derhal görevine davet ediyoruz!

-Sevenlere selam, mutluluğa devam!

-Reklamlar bitti, film başlıyor!

-Hiç kıskanma ne olur, sev senin de olur.

-Açılın! Gelin geliyor!

-Üzülme annesi, kızın kalbimin bitanesi!

-Eller sevdi, ben aldım.

-Evleniyoruz! Ne evleniyor muyuz?

-Rüyada mıyız ne?

-Evleniyoruz, mutluyuz! 72 bin lira borçluyuz!

-Bu odun senin için yanacak!

-Damadı aldım gidiyorum!

-Aşkın önünde durulmaz, çarpar!

-Balayında kafalar rahat olacak.

-Zor oldu ama aldım!

-Çok borçluyuz, altın takın!

-Yüzünüzde gülümseme hiç eksik olmasın.

aliyilmaz1960@gmail.com

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