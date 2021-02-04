Kamyon ve iki otomobil çarpıştı, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) – SAMSUN’da kamyon ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında aynı aileden 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. H.U. yönetimindeki 05 LS 242 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.K. yönetimindeki 06 AOF 61 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil, aynı güzargahta seyir halinde bulunan M.P. yönetimindeki 07 LPR 52 plakalı kamyona çarpıp metrelerce sürüklenerek durdu. Kazada, H.U.’nun kullandığı otomobilin içinde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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