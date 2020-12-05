Kamyon şarampole yuvarlandı, şoför yaralandı

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR Kuzey Marmara Otoyolu Basın Ekspres bağlantısında TIR devrildi. TIR içinde sıkışan şoför itfaiye tarafından kurtarılırken, her iki yönde trafik oluştu. Kaza...