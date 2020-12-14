Kamyon okul bahçesine uçtu: 2 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta yokuştan çıkan kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten okul bahçesine uçtu. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde İnağzı Mahallesi’nde meydana geldi. Olcay Güneş yönetimindeki 67 ABT 318 plakalı kum yüklü kamyon, yokuş yukarı çıktığı sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Kaymaya başlayan kamyon, yol kenarındaki beton korkulukları kırarak 15 metre yükseklikten okul bahçesine uçtu. Kazada, hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Olcay Güneş ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince kamyondan çıkarıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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