Kamyon marketin önünde devrildi; biber ve domatesler yola saçıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır. Şu andaki sayıyı ilk kez açıklıyorum. Şu an için yurt içindeki terörist sayısı 320'ye düşmüştür. Bu sayı tarihinin en düşük sayısıdır" dedi.