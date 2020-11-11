Kamyon kasasından 135 kilo 300 gram kubar esrar çıktı

İbrahim EMÜl/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun kasasında yapılan aramada çuvallara zulalanmış halde 135 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uygulama noktasında görevli Nartokit Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın kasa kısmında 13 çuval içine zulalanmış 135 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü R.D.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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