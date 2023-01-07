Kamyon istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 

- Reklam -

İsa ÇİÇEK/ KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde kamyonun istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralanırken, aynı araçta bulunan Beytullah Tepepınar (29) ise yaşamını yitirdi.

Kaza dün gece saatlerinde, Kocaeli-Sakarya sınırında bulunan Eşme mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Serhat Y. idaresindeki 03 VP 092 plakalı et yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada Serhat Y. ve aynı araçta bulunan Beytullah Tepepınar yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan etler ise yola savruldu. Hasar gören kamyonda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Beytullah Tepepınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tepepınar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar’a götürüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -