Kamyon çalan hurdacı yakalandı

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Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL’da park halindeki kamyon ve kamyonetleri çalan Kürşat Ö.(35), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kamyon çalarken görüntüleri güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Kürşat Ö.’nün 18 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Esenyurt, Fatih ve Kartal ilçelerinde kamyon ve kamyonet hırsızlığı yapan şüphelilere yönelik çalışmalarda, Kürşat Ö.’nün kamyon çalarken güvenlik kamerası kayıtlarına giren görüntüsüne ulaştı. Üç farklı hızlıklık olayının da aynı kişi tarafından yapıldığı tespit edildi. Görüntülerde sabaha karşı kamyonetin yanına yaklaşan kişinin kapıyı zorlayarak açtığı, ardından düz kontakla aracı çalıştırdığı görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi önceki gün düzenledikleri operasyonla gözaltına alındı. Hurdacılık yaptığı öğrenilen şüpheli Kürşat Ö.’nün 18 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelinin 24 Ağustos’ta Kartal’da C.T.’ye ait kamyonetin, 28 Eylül’de Esenyurt’ta İ.B.’ye ait kamyonun ve 28 Kasım’da Fatih Balat’ta O.K.’ye ait kamyonun çalınma olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Kürşat Ö., tutuklandı.

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