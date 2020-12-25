Kamuya, 397 gazi ile şehit ve gazi yakınının ataması yapıldı

Pelin ÜZEK KILIÇ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da 397 gazi ile gazi ve şehit yakınlarının kamu kurumlarına atamaları yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, video konferans yöntemiyle katıldığı törende yaptığı konuşmada; “397 kardeşimizin istihdamını sağladık. Bugüne kadar istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 44 bin 781’e ulaşmış olacak” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, video konferans yöntemiyle düzenlenen 397 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atama kurası törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, şehit ve gazi yakınlarına eğitimden istihdama, ulaşımdan sağlığa, konuttan gelir desteğine kadar birçok alanda destek ve hizmet sağladıklarını belirtti. Selçuk, “Yaptığımız bütün hizmetlerde ve desteklerde temel hedefimiz, hak temelli, insan odaklı olması. Dolayısıyla bütün hizmetlerimizde sosyal korumaya dair her alanda, sadece niceliği değil niteliği de arttırmayı hedefliyoruz. Şu anda Şehit Yakınları Gaziler Genel Müdürlüğü ve Çalışma Genel Müdürlüğü ortak bir çalışma yaptı. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımıza dair daha sistemli bir veri tabanı oluşturma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

’44 BİN 781 İSTİHDAM SAĞLANACAK’

Kamuda, 2002 yılına kadar istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısının 6 bin civarında olduğunu belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“Salgın nedeniyle hem mesafeyi hem de sağlığımızı korumak adına bugün video konferans yoluyla buluşarak ilk defa çevrimiçi atama yaptık. 397 kardeşimizin atamasıyla birlikte bugüne kadar kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 44 bin 781’e ulaşmış olacak. Biz, şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmet eden, kahraman gazilerimizin varlığından iftihar eden bir milletiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk’un konuşmasının ardından atama işlemi başlatıldı. Atama sonuçları Bakanlığın web sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

FOTOĞRAFLI