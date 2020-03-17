Türkçe rap müziğin en üretken isimlerinden Kamufle, yeni albümü ‘19T’ için RedBull.com’a verdiği röportajda “19T ile eski albümümün üzerine çıktım” dedi.

Alternatif sahneden genç müzisyenlere destek olan Red Bull Warm Up’ın ilk katılımcılarından Kamufle, yeni albümü 19T ile kısa süren sessizliğine ara verdi. Çeşitli sanatçılarla yaptığı iş birlikleriyle devamlı adından söz ettiren sanatçı, en son 2015 yılında yayınladığı ‘Hayale Daldım’ isimli albümünü çıkarmıştı. Yeni şarkıları ile birçok seveninden tam not alan sanatçı, kariyerindeki son gelişmeleri de RedBull.com’a anlattı.

“ALBÜMÜN TÜM ŞARKILARI 4 AYDA YAYINLANACAK”

Albümün adını hayatı boyunca kullandığı, İstanbul faaliyet gösteren 19T isimli otobüsten aldığını belirten Kamufle, bu albümü 3’er şarkılık kısımlarla peyder pey yayınlayacağını ifade etti. Kamufle, “Albümü dijital platformlarda her ay üç şarkı olacak şekilde servis edeceğiz. Müzik çabuk tüketiliyor. Bu yüzden sindire sindire servis edeceğiz, her üç şarkıda bir video klip çekmeyi planlıyoruz. Diğer şarkıları da görsel olarak süslemeye çalışacağız tabii ki” diye konuştu.

