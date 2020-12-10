Kamuda yüksek lisanslı memurlar dönemi

İSTANBUL, (DHA)- Milyonlarca üyesi bulunan Memur-Sen ile Altınbaş Üniversitesi arasında yüksek lisans eğitim protokolü imzalandı. Bu kapsamda, Memur-Sen üyesi olan kamu çalışanları Altınbaş Üniversitesi’nin yüksek lisans programlarında eğitim görebilecek.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), üyelerinin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla Altınbaş Üniversitesi ile yüksek lisans eğitim protokolüne imza attı. Altınbaş Üniversitenin Mahmutbey Kampüsü’nde düzenlenen imza törenine Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Genel Sekreter Deniz Vardar, Memur- Sen İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz, Büro Memur-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ebubekir Sıddık Duyuş, Memur-Sen İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Cantürk ve Eğitim Bir-Sen İstanbul 6 No’lu Şube Başkanı İdris Şekerci katıldı.

“MEMURLARIMIZ ÜNİVERSİTEMİZDE EĞİTİM GÖRECEK”

Protokolün hem yüksek lisans hem de doktora alanlarını kapsadığını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, “Altınbaş Üniversitesi Türkiye’nin vakıf üniversitesi ekosistemi içerisinde yer alıyor. Bizler ülkemizin ve şehrimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak 21.yy için vatandaşlarımızı yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bizler yaşam boyu eğitime inanıyoruz. Bu nedenle yaşam boyu eğitimin akademik kısmının önemli unsurunun lisansüstü eğitimi olduğunu biliyoruz. Lisansüstü eğitim alanında Büro Memur-Sen ile daha önce yapmış olduğumuz bir iş birliğimiz vardı. Şimdi ise çatı kuruluşu olan Memur-Sen ile iş birliğimizi genişletiyoruz. Bu protokol ile Memur-Sen çatısı altında bulunan memurlar eğitim görebilecek. Bizler de onların eğitimlerine bir katkı sağlamak için bu protokolü gerçekleştirdik” dedi.

“ÜYELERİMİZE YENİ BİR SEÇENEK SUNMUŞ OLDUK”

Protokol hakkında değerlendirmelerde bulunan Memur- Sen İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz, “Memur-Sen olarak üyelerimizin kişisel gelişimlerine çok önem veriyoruz. Özellikle üniversitelerle yaptığımız yüksek lisans, doktora anlaşmalarından üyelerimiz yararlanıyor. Şu anda Altınbaş Üniversitesi ile imza attık. Bu anlaşmayla üyelerimize yeni bir seçenek sunmuş olduk” diye konuştu.