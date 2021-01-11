Kamu İhale Kurumu personel alacak

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Kamu İhale Kurumu’na (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre üç gruptan toplam 20 (yirmi) kamu ihale uzman yardımcısı alınacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre,

Başvurular 18  Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29  Ocak 2021 tarihi  mesai  bitiminde sona  erecektir.  Başvuruların  mevcut  pandemi  nedeniyle  elektronik  olarak  yapılması  esas  olup, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecektir.

Adayların  sınava  katılabilmek  için  Kurumun  resmi  internet  sitesinde  yer  alan  “Kamu İhale  Uzman  Yardımcılığı  Giriş  Sınavı”  modülündeki  “Sınav  Başvuru  Formu”nu  elektronik ortamda tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra; elektronik olarak başvuracaklar, başvuru için istenen   tüm  belgeleri   söz   konusu   modüle  yüklemek   suretiyle;   şahsen   veya  posta   yoluyla başvuracaklar  ise,  formun  çıktısını  imzalayarak  yukarıda  belirtilen  belgelerle  birlikte,  “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara” adresine başvuruda bulunmak suretiyle başvurusunu tamamlamış olacaktır.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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