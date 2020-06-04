Koronavirüs gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkilerken, kamu bankalarının yeni destek paketi kapsamında konut kredi faizlerini düşürmesiyle gayrimenkul sektörü yeniden hareketlenmeye başlıyor. Kampanyanın hem oturumcuya hem de yatırımcıya moral vereceğini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “kampanya pandemi sonrasında sektörümüzü canlandıracak” dedi.

Sur Yapı yeni kredi paketine tüm projeleriyle destek verdiğini, özellikle sıfır ve birinci el konutlar için kampanya kapsamında 15 yıla varan vade ile ilk 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0.64 faizle finansman sağlanacağını duyurdu. Kampanya dahilinde kişi başına verilecek kredi miktarının İstanbul projelerinde azami 750 bin TL olacağı da belirtildi.

Kamu bankalarının yeni destek paketine Sur Yapı, İstanbul’un iki yakasında, 10 ilçede farklı konseptlerden oluşan 13 konut projesi ve kentsel dönüşüm projesi olan Antalya Projesi ile destek olduğunu açıkladı. Sur Yapı vatandaşlara tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları fırsatlar sunduğunu bildirdi. ‘Evini seç taksitleri 13. ayda ödemeye başla’ kampanyası kapsamında İstanbul ve Antalya’daki projelerden evini beğenenlerin, uygun vade oranıyla ve 13. ayda başlayan kredi ödemeleriyle ev sahibi olabileceğine dikkat çekildi.