Üç Kamu bankası; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut, taşıt, tatil ve mobilya alımında kullanılmak üzere düşük faizli ve uzun vadeli yeni kredi paketlerini açıkladı.

Açıklanan bu yeni kredi paketlerine göre:

Konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak, ayrıca yüzde 10’dan başlayan, düşük peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile, ikinci el konutlar için ödemesiz dönem ve azami vade aynı olmak üzere aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile kredi imkanı sunulacak.

Taşıt kredi paketi ile yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç, motosiklet veya ticari araç satın alacak müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

Motosiklet dahil ikinci el binek veya ticari araç satın alacak müşterilere ise yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. 6 ay ödemesiz, toplam 60 ay vadeli 2. el taşıt kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile kredi imkanı sunulacak.

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü; bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda kredi imkanı sunulacak.

Seyahat acenteleri ile anlaşmalar yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak.

Görüldüğü üzere şartlar oldukça cazip; ödemesiz dönem var, vadeler uzun ve faizler de epeyce düşük tutulmuş.

Kamu bankalarının bu vade ve bu faizler ile nasıl kredi verebilecekleri, kaynağı nereden bulacakları, sonuçta görev zararı yazıp yazmayacakları elbette tartışılmalıdır, fakat ekonomi bu kadar sert bir fren yapıp, talep böylesine dibe vurmuşken cazip koşullar ile kredi vermek uygun bir bu tedbirdir ve muhakkak ki talebin canlanmasına da olumlu yönde etki edecektir. Umarım kamuya ait fonlar bu bankalara düşük faiz ile emanet edilip bu kredilerin sübvansiyonunda kullandırılmaz.

Burada kredi almak isteyenler için en önemli sorun krebilite olarak ortaya çıkacaktır, malum yaşanan ekonomik kriz ortamında bankaların kredi vermesine olanak tanıyacak olumlulukta kredi notu olan pek kimse kalmadı. Bu kredi paketleri bir banka sicil affı ile desteklenebilseydi muhtemelen daha fazla kişi kredi kullanabilirdi.

Özellikle işini ve gelirini kaybetmiş geniş kitleye bu yada başka kredi paketleri hiç bir fayda sağlamayacaktır, bu kitleye ancak ve ancak doğrudan hibe gelir destekleri ile ulaşmak ve fayda sağlamak mümkün olabilir.

Malum atalarımız “borç yiğidin kamçısıdır”, “borç yiyen, kesesinden yer” demiştir. Türkiye’de son dönem sadece şirketlerin değil, hane halkının da borçluluğu çok ciddi oranda yükselmiştir. AKP’nin tek başına iktidara geldiği 2002 yılı sonunda 6.6 milyar TL olan hane halkı borcu, son 17 yıl içinde yaklaşık 100 kattan daha fazla artmış durumdadır.

Merkez Bankasının Mayıs 2020 tarihinde yayımladığı finansal istikrar raporu verilerine göre, Mart 2020 itibariyle toplam hane halkı borcu 709,7 milyar TL’ye ulaşmış durumdadır.

Halkın borcunun yaklaşık yüzde 90’ını (644,6 milyar TL) sadece bankalara olan borçlar oluşturuyor. Borçların yüzde 43,3’ünü (307,5 milyar TL) ihtiyaç kredileri; yüzde 33,4’ünü (236,9 milyar TL) konut kredileri; yüzde 17,1’ini (121,2 milyar TL) ise bireysel kredi kartı borçları oluşturuyor. Temerrüde düşen, batık kredilerin devredildiği varlık yönetim şirketlerine olan borçların miktarı ise 29,9 milyar lira.

Hanehalkında bu oranda bir borçluluk Türkiye tarihinde daha önce hiç gözlemlenmemiştir. Bu son kredi paketi bu borçluluğu elbette daha da arttıracak, derde deva olup ekonominin çarklarını döndürecek mi onuda izleyip göreceğiz, lakin ben okurlarıma son derecede bilgece olan eski bir sümer sözünü hatırlatmak isterim “Borç almak sevişmek gibi kolaydır; fakat onu geri ödemek çocuk doğurmak gibi zordur.”