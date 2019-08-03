Kamu bankalarından faiz indirimi hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası’nın politika faizini indirmesinin ardından, başta kamu bankaları olmak üzere bankaların faiz indirmeye yakın zamanda başlayacağını açıklamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinde 425 baz puanlık indiriminin hemen ardından 2 kamu bankası ve Türk Eximbank faiz indirime gitti.

Bu açıklamadan sonra faiz indiriminde ki ilk adımı, Ziraat Bankası attı ve Ziraat Bankası, tüketici ve kurumsal kredi faiz oranlarını düşürdü. Banka, tutarı 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1’in altına çekerek aylık yüzde 0,99’a indirdi.

Ziraat Bankası’nın ardından Vakıfbank da konut ve bireysel kredi faizlerini indirdi.

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Vakıfbank Konut kredisi faizini 180 ay vadeye kadar yüzde 0,99’a ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1,49’a indirdi. Banka ayrıca konut projelerindeki faiz oranını, kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79’a indirdi

Türk Eximbank ise KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını %15,19’dan %11,84 seviyesine indirdiğini açıkladı.

Son olarak da faiz indirimi hamlesine Halkbank katıldı ve yapılan açıklamaya göre, tüketici kredilerinde 60 aya kadar vade imkânıyla aylık yüzde 1,49’dan başlayan faiz oranları sunan Banka, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine özel aylık yüzde 0,99’dan başlayan seçeneklerle de konut kredisi desteği sağlayacak. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları Banka’ya katkı payı ödeyerek, müşterilerine %0,79 faiz oranı ile kredi kullanma imkânı sağlayabilecek.

Ticari kredilerde ise, faiz oranları firma değerlendirme notuna göre belirlenecek ve değerlendirme notu yüksek firmalar yıllık yüzde 17’den başlayan faiz oranıyla kredi kullanabilecek.

Şimdi özel bankalarında kamu bankalarının faiz indirimi politikasına katılıp katılmayacağını, katırlar ise ne ölçekte ve hangi faiz hadlerinden katılacaklarını göreceğiz.

Neticede ekonominin gerçekleri emir komuta ile değişmez eğer siz emir komuta ile faizleri düşürmeye kalkarsanız muhakkak ki bu kamu bankaları zarar edeceklerdir arkalarına devleti alan kamu bankaları batmayacaklarına göre oluşacak bu zarar görev zararı adı altında vergi mükelleflerinin sırtlarına yüklenecektir. Bu aslında örtülü bir servet ve gelir transferidir bu kadar uzun vade de bu kadar düşük faizli kredi verebilmek için rasyonel bir sebep bulunmamaktadır.

Malum bankaların sermayeleri vardır ayrıca mevduat toplarlar ya da borç alırlar ve bu fonları kredi olarak dağıtırlar. Türkiye’de vadeli mevduat vadeleri genellikle çok kısadır,Türkiye’deki mevduat hesaplarının vade yapısı incelendiğinde, Türk lirası (TL) ve yabancı para cinsinden mevduatların 3 aylık vade diliminde yoğunlaştığı görülmektedir, vadeli mevduat kırık vade’de 32 gün civarında toplanır. Bu kadar kısa bir vade ile topladığınız mevduatı uzun vadede dağıtmak çok büyük bir risk almaktır doğal olarak. Tabii devlet elindeki emeklilik fonları, işsizlik fonu ve benzeri bazı fonları uzun vadeli düşük faizli mevduat hesabı olarak kamu bankalarına yatırırsa durum değişir sonuçta böyle bir mevduat değerlendirmesi bu fonda biriken paranın enflasyon ile deve edilmesi anlamına gelir.

Diğer yandan kamu bankalarının bu faiz hadlerinden ne miktarda kredi dağıtacakları kredi talep eden müşterilerini zora koşup koşmayacakları da ayrı bir sorun. Daha önceki uygulamalarda müşteriye kredi vermemek için bankaların bin dereden su getirdiğini de görmüştük.

Bakalım izleyelim nasıl bir politika izleyecekler, nasıl bir çözüm yolu bulacaklar