Rusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta,...
Öğretmenlerin öğrencilerine yapacakları geri bildirimlerde mantık çerçevesini gözetmeleri gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Öğrencilerin yeteneğine ve çabasına dikkat çekilmeli. Başarı...
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yıllarında da devam ettiklerini duyurdu. Markanın 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçen Burak...