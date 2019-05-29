Kamu bankaları arpalık oldu

Bu arpalık tanımını şimdiki kuşaklar bilmezler. Geçmişte partiler iktidarı ele geçirince eş, dost, ahbabın yanı sıra seçilemeyen partinin önemli isimleri kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kurullarına atarlardı.

Bu kişilere oda, sekreter, makam aracı, şoför, koruma ve hatırı sayılır maaş bağlanırdı. Ulaşım, iletişim, sağlık giderleri de sınırsız karşılanırdı, hatta lojmana geçenler bile olurdu.

Atanan kişinin o kuruluşla ilgili bilgi, deneyimi, mesleki yeterliliği aranmazdı. Bu nedenle bu yerlerin adı “arpalık” olarak anılır, “arpalık atamaları” sürekli siyasi polemiklerde ilk sıraları alırdı. Bu isimler arasında adı yolsuzluk işlerine karışanlar bile çıkardı, iltimas, torpil, adam kayırmacılık, partizanlık gırla giderdi.

Zaman içinde özelleştirmelerle, yeniden düzenlenerek ya da lağvedilerek kamu kurum ve kuruluşlarının, devası KİT’lerin sayısı azaldı, dolaysıyla arpalık atamaları da önemini yitirdi. Bugün için geriye en etkin olarak kamu bankaları kaldı.

Son günlerde bu bankaların yönetim kurullarına bir zamanlar AKP içinde etkin görev yapmış, ancak bu veya şu nedenle kenarda kalmış isimler atanmaya başlandı.

Geçmişteki hizmetlerine karşılık “taltif” mi yani ödüllendirme mi yoksa tekrar deneyimlerine ihtiyaç doğduğu için mi atanıyorlar sorusuna bugün yarın yanıt gelir.

Kendilerine hayırlı olsun, yeni makamlarında ve görevlerinde başarılar dileriz de bu isimler atandıkları bankalara ne faydaları olacak? Yani eski İçişleri Bakanının, eski belediye başkanın bankaların daha ileri gitmesi, zararlarının azaltılması, batık krediler konusunda ne gibi katkıları olacak?

Ayda bir yapılacak yönetim kurulu toplantılarına öneriler, -büyük bölümü hükümetten gelir- banka yönetim kurulu başkanının ve/veya genel müdürünün isteğine göre ellerini havaya kalkıp onaylayacaklar.

Sonrasında bankanın sağladığı imkanlarla günlük yaşamına devam edecekler. Arada bir birkaç tayin, kredi, borç erteleme, yeniden yapılandırma taleplerini gündeme getirmek iş tanımlarından sayılacak. Ee, koca bankanın koca yönetim kurlunun üyesi. Bu kadar da zahmete katlana versinler.

CYİK NE YAPACAK?

Son günlerin diğer konuşulan konusu devlet yapısına aniden monte edilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu yani CYİK.

Henüz ne yapacağı belli olmayan kurulun üyelikleri için eski meclis başkanları ve başkan vekilleri, kamuoyunun tanıdığı isimler davet edilecekmiş. Bu isimler Külliye’de çalışacaklar, kendilerine de maaş bağlanacak.

Başkanlık sistemine geçtikten sonra çok sayıda kurul oluşturulmuştu. Bunlar da yetmeyince bir süre önce bu defa Cumhurbaşkanı Yardımcısına bağlı bazı bakanlarla birlikte iş dünyasından önde gelen sivil toplum örgütlerinden, derneklerinden isimler benzeri istişare kurullarına üye yapılmıştı.

Düşünebiliyor musunuz, Külliye’nin koridorları yüzlerce kurul üyesi ile doldu. Bari yaka kartları taksınlar da kim hangi kurulun üyesi, hangi kattaki toplantıya katılacaklar karıştırmasınlar. Doğal olarak bu kurul üyelerine de makam aracı, oda, sekreter, maaş bağlanacak. Öğle yemeklerinde de birbirleriyle kaynaşma fırsatı bulurlar artık.

Bu kurullar ne yapar, ne gibi çözüm önerilerinde bulunurlar, bilemiyoruz. Bildiğimiz bu kurullar yeni yönetim sisteminde devlet bürokrasinin yerini alıyor olmaları.