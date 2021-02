Kampüste başlayan aşk hikayesi

İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ Alperen-Meltem Özen çiftinin lisede başlayan tanışıklığı, üniversitede aşka, mezuniyetin ardından evliliğe dönüştü. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden (İEÜ) yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan çift, yaşamlarının yanı sıra kariyer hedeflerini de birleştirdi, Urla’da rehabilitasyon merkezi açarak otizmli çocuklara umut oldu.

Urla ilçesinde yaşayan Özen çiftinin aşk hikayesi, henüz 17 yaşında başladı. Şu an ikisi de 33 yaşında olan Meltem-Alperen Özen çifti, eğitim gördükleri Urla Lisesi’nde tanıştı. Okulda ve boş zamanlarında birlikte vakit geçiren ikilinin arkadaşlığı, Alperen Özen’in Ankara Üniversitesi Uzak Doğu Dilleri bölümünü kazanıp, İzmir dışına gitmesine rağmen kopmadı. İkili, sosyal medyada ve telefonda görüşmeyi sürdürdü.

EĞİTİMİNİ YARIDA KESTİ, TEKRAR SINAVA GİRDİ

Ankara’da eğitimini sürdüren Alperen Özen, Meltem Özen’in İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanması üzerine İzmir’e dönmeye karar verdi. Ankara’daki eğitimini ikinci sınıftayken yarıda keserek tekrar üniversite sınavına giren Özen, İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nü kazandı. İEÜ’de aynı fakültede okuyan, ortak dersler alan ikilinin arkadaşlığı, üniversite sıralarında aşka dönüştü. 2012 yılında İEÜ’den başarıyla mezun olan çift, nikah masasına oturdu. Özen çiftinin, Karan ismini verdikleri bir oğulları oldu.

‘İYİ Kİ KALBİMİN SESİNİ DİNLEMİŞİM’

İş hayatında da birbirlerinden kopmayan Özen çifti, İzmir’in Urla ilçesinde, otizmli çocuklar ve ailelerine yönelik Meltem Özen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni kurdu. Eşiyle evliliğinin hayatında verdiği en doğru karar olduğunu söyleyen Alperen Özen, “Ankara’da üniversiteyi yarıda bırakarak aşkımın peşinden gitmeye karar verdiğimde hiç şüphe etmedim. Kimine göre büyük cesaretti, kimine göre de çılgınlık. Ama iyi ki kalbimin sesini dinlemişim. Belki o dönemde farkında bile olmadan hayatımın en doğru kararını vermişim” dedi.

YURT DIŞINDAN İLGİ VAR

İşiyle ilgili de bilgi veren Özen, “Sadece İzmir’den değil, yurt dışından da merkezimize ilgi var. Merkezimize Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda gibi yaklaşık 10 farklı ülkeden başvuru oldu. Eşim, merkezimizin rehabilitasyon tarafında hizmet verirken, ben de ailelerle iletişim kuruyorum, yurt dışından gelen talepleri karşılıyorum. Yurt dışındaki kişilerle de iletişim kuruyorum, çeviriler yapıyorum. Şu anda merkezimizden çok sayıda aile hizmet alıyor. Çocuklar için bir şeyler yapabilmek, onlarla vakit geçirmek, onların nitelikli bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak bizim için çok değerli” diye konuştu.

HAYAL EDEMEZDİM

Aşkın her türlü zorluğun üstesinden geldiğini belirten Meltem Özen ise, “Alperen, lise döneminde benden bir yaş büyüktü, bir üst sınıftaydı. Onu tanıyordum ama bir gün onunla evleneceğimi hayal edemezdim. Üniversitede her şey çok güzel ilerledi, aşkımız bize güç kattı. Güzel bir ilişki, eğitimi de olumlu etkiliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde hayatımızın en güzel dönemlerini yaşadık. Ne zaman Balçova’daki kampüse gelsek, üniversitemizin önünden geçsek, her zaman o günlere gideriz. Burada aldığımız eğitim de bize birçok kapı açtı. Eşim ve ben, üniversitemizde edindiğimiz donanımla iş hayatında fark yarattık” dedi.

DOĞRU PLANLAMA ÇOK ÖNEMLİ

Aynı zamanda sinir bilimleri üzerine yüksek lisans da yapan Meltem Özen, “Merkezimizde, ergenlik öncesi dönemdeki otizmli çocuklar ve onların ailelerine yönelik hizmet veriyoruz. Çünkü otizmli çocuklara erken yaşta eğitim vermek, onların gelişim sürecini doğru planlamak çok önemli. Pandemi nedeniyle tüm önlemleri alarak, çocuklar ve ailelerle yüz yüze terapilerimiz devam ediyor. Ailelere, çocuklarla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini, günlük yaşantılarının ne tarzda olması gerektiğini anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

