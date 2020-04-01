Bir yandan Cumhurbaşkanı, diğer yandan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları virüs salgınından etkilenenlere yardım etmek amacıyla bağış kampanyaları başlattılar.

Ancak, dün öğrendik ki, İçişleri Bakanlığı, iki büyükşehir belediyesinin kampanyasını valiliklerden izin alınmadığı gerekçesiyle durdurmuş.

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Ortaya çıkan bu tabloyu gelin birlikte değerlendirelim:

Cumhurbaşkanı’nın ulusal bir yardım kampanyası başlatması doğrudur.

Çünkü salgının her gün ağırlaşan bir ekonomik faturası vardır.

Açılan kampanya belki milyarlarca lira toplanmasını sağlayarak bu faturayı kısmen de olsa hafifletebilir.

Konunun bir cephesi bu.

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Gelelim, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına…

Onların da illerindeki yardıma muhtaç insanlara destek amacıyla bağış kampanyaları başlatmaları iyi bir adımdı.

Ne var ki bu adımı atarken keşke işin yasal prosedürünü de ihmal etmeselerdi, valiliklerden izin alsalardı.

Bu iki kampanyanın durdurulması binlerce eve yardım gitmesini önleyecektir.

Yazık oldu.

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

Zaman kampanyaları yarıştırmak değil, birleştirerek ihtiyaç sahiplerine gereksinim duydukları yardımları bir an önce ulaştırmak zamanıdır.