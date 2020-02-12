Tüketici Hakları Derneği tarafından ön ödemeli (kartlı) doğalgaz abonelerinden geçmişe yönelik zam farkı alınması uygulamasını sağlayan yönetmelik değişikliğinin iptal edilmesi için başlatılan dilekçe kampanyası giderek yaygınlaşıyor

Bilindiği gibi Başkent Doğalgaz Dağıtım bugüne kadar isteyen abonelerden, belli bir miktara kadar doğalgaz için ön ödeme kabul ediyordu. Yapılan ödeme miktar bazında doğalgaz tedarikini garanti ettiği için, o miktar tüketilene kadar aboneler olası zamlardan etkilenmiyordu. Yeni düzenleme ile tüketicilerin en doğal hakları elinden alındı. Artık peşin almak da tüketicileri doğalgaz zammından korumuyor.

Peşin alınan doğalgaza sonra gelen zammın tüketicilere yansıtılmasına karşı kampanya başlatan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ile konuştum

Çakar “peşin aldığı doğal gaza daha sonra gelen zammın yansıtıldığı kartlı doğal gaz sayacı kullanan tüketicilere dilekçe kampanyamıza katılma çağrısında bulunuyoruz” diyerek şunları söyledi

“Gerek Yönetmelik gerekse EPDK’nın açıklaması incelendiğinde ve o tarihten bugüne tüketicilerin yaşadığı sorunlara bakıldığında, kartlı-ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler cezalandırılmakta ve cezalandırılmaya devam edilmektedir. Buna göre, kartlı – ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketicilerin peşin olarak aldığı doğal gaza daha sonra gelen zam yansıtılmakta veya gazın bir kısmına el konulmaktadır.

EPDK’nın bu Yönetmeliği, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a, Borçlar Kanunu’na, temel hukuk ilkelerine, tüketici haklarına ve diğer ilgili yasalara aykırıdır. Çünkü, tüketicinin daha önce aldığı bir mala daha sonra yapılacak zam yansıtılamaz veya malın bir kısmına el konulamaz.

Kartlı – ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketicilerin peşin olarak aldığı doğal gaza daha sonra gelen zammın yansıtılmasını düzenleyen “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in İPTALİ ve tüketicilerin ödedikleri haksız bedellerin doğal gaz dağıtım şirketlerince tüketicilere ödenmesi için 16 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanına, Enerji Bakanına ve milletvekillerine tüketiciler tarafından gönderilmek üzere Tüketici Hakları Derneği olarak DİLEKÇE KAMPANYASI başlattık.”

THD Başkanı Çakar çağrısını tekrarlayarak “Mağdur olan tüm tüketicilerin bu kampanyaya katılması ve destek vermesi çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte, tüm sendikalardan, emekli örgütlerinden, meslek örgütlerinden ve derneklerden bu kampanyamıza destek vermeleri çağrısı yapıyoruz”. dedi.

Umarım Çakar’ın bu çağrısı yerini bulur, tüketicilerin mağduriyeti önlenir