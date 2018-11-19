Nereye gitti, neden gelmeyecek diye soracak olursanız;

Ebedi Dünyasına gitti, hani ya dönüşü olmayan mekan…

15 Kasım. 2018’de Karşıyaka mezarlığına yolcu edildi…

Geri gelişi olmayan yolcu…



İlahi Kamil diyorum: zamansız, habersiz öyle çekip gitmek var mıydı kaderde?

Sen haber vermeden, “şu saatte gelirim’’ demeden adım atmazdın, prensiplerine bağlı bir kişiliktin, ekmek kapımızda, acıyı, tatlıyı beraber paylaştık.

Bir gün olsun yüzünün asıklığını görmedim, duymadım…

Dostlarıma, arkadaşlarıma karşıda çok babacan ve saygılıydın…

Yattığın yer nurla dolsun…

İnan ol Kamil binlerce yazı kaleme aldım ama seni yazarken içimin de kan ağladığını ifade etmek isterim.

Ruhun şad, mekanın cennet olsun…

Kamil abi merhaba…

Candan, sıcak kalpli, güler yüzlü, vefalı, kadirşinas Kamil abim acelen neydi yahu?

Yaşıt olmamıza rağmen öyle bir olgunluğunu tevazuun vardı ki, “abi” derdim hep sana, içimden gelirdi çünkü…

Ne kadar hareketli idin Kamil abi…

Civa gibi koştururdun herkesin işine…

Adam gibi adamdın, insandın, sayıldın, sevildin Kamil abi…

Unutmayacağız seni inan bana…

Ruhun şad, mekanın Cennet olsun…

Allah Salim abime, sevenlerine ve tabi ailene sabır ve sağlıklı uzun ömür versin…

Orhan Uğuroğlu