Kaman’da “Kültürel Miras Buluşması” Milliyet Arkeoloji ve İş Sanat Kaman’daydı

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Millliyet Arkeoloji dergisinin İş Sanat’la birlikte düzenlediği Kültürel Miras Buluşmaları’nın beşincisi 12 Kasım’da Kırşehir Kaman’da gerçekleştirildi.

Kalehöyük Kazısı’nda 1987’den bu yana görev yapan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihiro Omura ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada İş Sanat yöneticileri ve Milliyet Arkeoloji Kulübü üyeleri de hazır bulundu. Müteveffa Japon Prensi Takahito Mikasa’nın çabalarıyla Kalehöyük’te 1986’da başlatılan kazıların önemini vurgulayan Omura, Anadolu ve Kaman’ı “Her şeyin başladığı yer” diye tanımladı; bu yüzden on yıllardır bu bölgede çalıştıklarını anlattı. Kalehöyük’teki dev arkeoloji deposunda rehberlik yapan Omura ekibi, tesisin inşasında önemli rol oynayan İş Bankası’na bir kez daha teşekkür etti.

Yassıhöyük Kazısı

Kalehöyük’e 30 km mesafedeki Yassıhöyük Kazısı’nı yürüten Masako Omura da tespit edilen yeni bir katmanın Erken Tunç Çağı yerleşiminin 4 bin 500 yıllık tarihini daha da geçmişe taşıdığını anlattı; çıkan bir yangın sayesinde katmanda adeta zamanın donduğunu söyledi.

Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nde höyükten çıkarılan objeleri inceleyen katılımcıların buluşması, Japonya dışındaki en büyük Japon bahçesi Prens Mikasa Anı Bahçesi’nin dingin atmosferindeki Jülide Özçelik konseriyle taçlandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca İş Bankası’nın Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi de ziyaret edildi.

“Özel bir yeri var”

Türkiye İş Bankası’nın, Türkiye’nin arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirasının korunması amacıyla yaptığı çalışmaları yürüten İş Sanat’ın Genel Müdürü Zuhal Üreten yaptığı açıklamada, “İzmir’deki Teos’tan Aydın’daki Nysa’ya; Gaziantep’teki Zeugma ve Yesemek’ten Muğla’daki Stratonikeia’ya; Antalya’daki Patara’dan Kırşehir’deki Kaman-Kalehöyük’e ülkemizdeki önemli kazı ve araştırma çalışmalarını desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Kültürel miras bilincine katkı sağlamak maksadıyla pek çok proje gerçekleştiriyoruz. Bunların arasında Milliyet Arkeoloji ile hayata geçirdiğimiz ‘Arkeoloji Buluşmaları’nın özel bir yeri var. Büyük ilgi gören Milliyet Arkeoloji, gerek içerik gerek fotoğraf olarak ilgi çekici ve kalıcı bir kaynak oluştururken, diğer taraftan Arkeoloji Kulübü ile gençlerle arkeoloji konusunda özel bir iletişim kuruyor” dedi.

Medeniyetin kökleri

Kültürel Miras Buluşması’na verdiği destek için İş Sanat’a teşekkür eden Milliyet Arkeoloji Dergisi Yayın Yönetmeni Menderes Özel de “Medeniyet, köklerini aslında bugün bulunduğumuz Anadolu’nun bu orta yerinde salmaya başladı. Görev yaptığı İkinci Dünya Savaşı’nda ve ardından insanlığı sorgulayan Prens Mikasa’nın, Ortadoğu’da, Asya’da gezdiği arkeolojik önemi yüksek onlarca yer arasından araştırma yapmak için Kaman’ı seçmesi, ilçede bir arkeoloji enstitüsü kurulmasına ön ayak olması da bir işaret. Gerçekleştirmeye devam edeceğimiz Kültürel Miras Buluşmaları’yla biz de insanlığın geçmişi ve geleceğini anlayıp yorumlamaya çalışacağız” dedi.