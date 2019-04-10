Kalp yetersizliği tedavisinde yürümek önemli

Bahar geliyor, kışın kilo alanlar, kalp yetmezliği gibi sağlık sorunları ve kilo şikayeti olanlar için düzenli yürüyüş yapabilmenin imkanı doğuyor.
Türkiye Fizyoterapistler Derneği Üyesi Prof. Dr. Fizyoterapist Sema Savcı’yı arayarak yürümenin önemi konusundaki görüşlerini aldım.
Soru: Kalp yetmezliği olanlar da yürümeli mi?
Savcı: Kalp Yetersizliği kalbin dokulara gerekli oksijenlenmiş kanı pompalama becerisindeki kayıp olarak tanımlanır. İstirahat veya egzersiz sırasında nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bitkinlik veya ayak bileklerinde şişlik gibi şikayetleriniz varsa kardiyoloji uzmanı kontrolünde ilaçlarınızı doğru ve zamanında kullanmanız gerekmektedir. Kalp yetersizliği tanısı aldıysanız ve semptomlarınız ilaçla kontrol altına alındıysa güvenli egzersiz yapabilirsiniz.
Soru: Kalp yetersizliği olanlar yürüyüş yaparlarsa ne fayda görürler?
Savcı: Kalp yetersizliğinde egzersiz yapmak;
Kalbinizi korur ve güçlü tutar
Kilo kontrolünüzü sağlar
Daha enerjik olmanıza ve iyi hissetmenize yarar
Kolestrolünüzün düşürür ve tansiyonunuzu sağlıklı tutar
Dolaşımınızı artırır
Geceleri daha iyi uyumanıza ve stresinizi azaltmanıza yardım eder.
Soru: Önerileriniz nelerdir?
Savcı: Şu 5 adımda egzersiz yaparak kalbinizi koruyun.
- Egzersiz programına başlamadan önce mutlaka fizyoterapistinize danışın!
- Her zaman ısınmayla başlayın, soğumayla bitirin
Isınmak için yavaşça yürümeye 5 dakikanızı ayırın ve soğumak için 5 dakika yavaş yürüyün ve esneme egzersizleriyle sonlandırın.
- Her gün 30 dakika veya haftanın en az 3 günü yürümek önemli bir hedeftir
Fizyoterapistinizin belirlediği tempoda yürüyüşünüzü yapın. Eğer egzersizinizi tek seferde yapamıyorsanız günde 3 kere 10 dakikalık periyotlara ayırabilirsiniz.
Adım sayar yardımı ile adımlarınızı ve ne kadar mesafe yürüdüğünüzü kaydedebilirsiniz.
- Semptomlarınızı gün içerisinde ve egzersiz sırasında izlemeyi unutmayın!
Nefes darlığı, yorgunluk, kalp hızı ve kan basıncınızı egzersiz öncesinde ve sonrasında takip edin.
- Türkiye Fizyoterapistler Derneği Üyesi Prof. Dr. Fzt. Sema Savcı, Güvenliğiniz İçin;
Egzersiz boyunca nefes almanızın ve kalp hızınızın artması normaldir, fakat konuşma testini geçebilmelisiniz(egzersiz yaparken konuşmaya devam etmek)
Dışarısı çok soğuk ya da çok sıcaksa egzersiz yapmayın.
Aktivite boyunca yorulmaya başlarsanız, durun ve dinlenin. Dinlenme sırasında solunum egzersizleri yapmanız dinlenmenizi kolaylaştıracaltır.
Ağır nesneleri kaldırmayın, itmeyin veya çekmeyin
Aktivitelerinizi gerçekleştirirken nefesinizi tutmayın
Yürüyüş sırasında rahat ayakkabılar ve giysiler giyin.