Kalp yetersizliği tedavisinde yürümek önemli

Bahar geliyor, kışın kilo alanlar, kalp yetmezliği gibi sağlık sorunları ve kilo şikayeti olanlar için düzenli yürüyüş yapabilmenin imkanı doğuyor.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Üyesi Prof. Dr. Fizyoterapist Sema Savcı’yı arayarak yürümenin önemi konusundaki görüşlerini aldım.



Soru: Kalp yetmezliği olanlar da yürümeli mi?

Savcı: Kalp Yetersizliği kalbin dokulara gerekli oksijenlenmiş kanı pompalama becerisindeki kayıp olarak tanımlanır. İstirahat veya egzersiz sırasında nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bitkinlik veya ayak bileklerinde şişlik gibi şikayetleriniz varsa kardiyoloji uzmanı kontrolünde ilaçlarınızı doğru ve zamanında kullanmanız gerekmektedir. Kalp yetersizliği tanısı aldıysanız ve semptomlarınız ilaçla kontrol altına alındıysa güvenli egzersiz yapabilirsiniz.

Soru: Kalp yetersizliği olanlar yürüyüş yaparlarsa ne fayda görürler?

Savcı: Kalp yetersizliğinde egzersiz yapmak;

Kalbinizi korur ve güçlü tutar

Kilo kontrolünüzü sağlar

Daha enerjik olmanıza ve iyi hissetmenize yarar

Kolestrolünüzün düşürür ve tansiyonunuzu sağlıklı tutar

Dolaşımınızı artırır

Geceleri daha iyi uyumanıza ve stresinizi azaltmanıza yardım eder.

Soru: Önerileriniz nelerdir?

Savcı: Şu 5 adımda egzersiz yaparak kalbinizi koruyun.