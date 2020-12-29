Kalp krizinden ölen ODTÜ eski Rektörü Acar için tören (2)

KILIÇDAROĞLU, CENAZE NAMAZINA KATILDI
Ankara’da kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ODTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ailesi, yakınları, ODTÜ’de görevli akademisyenler ile vatandaşlar katıldı. Tören öncesi Kılıçdaroğlu, Ahmet Acar’ın eşi Feride Acar’a başsağlığında bulundu. Acar’ın cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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