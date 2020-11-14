Kalp krizinden ölen 13 yaşındaki Emirhan’ın fenalaştığı anlar kameraya yansıdı

Doğru beslenmenin kısırlıktan korunmada etkili olduğunu vurgulayan Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, "Folik asit, progesteron seviyesini düzenler ve düzenli yumurtlama için önemlidir. Bu nedenle folik asit içeren yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, yumurta, kuşkonmaz, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, muz, avokado gibi besinlerin anne adayları tarafından tüketilmesi önerilir. Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan demir, magnezyum, çinko ve kalsiyumun da gebe kalma sürecine olumlu etkileri saptanmıştır" dedi.