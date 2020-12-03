Kalp krizi geçiren trafik polisi, hayatını kaybetti

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’de Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği’nde görevli polis memuru Akif Aşık (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği’nde görevli polis memuru 2 çocuk babası Akif Aşık, sabah saatlerinde Çamlıyayla ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye karşın Aşık, kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akif Aşık’ın cenazesi, morga kaldırıldı.
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