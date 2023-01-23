Kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta görevi başında kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz (30) yaşamını yitirdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Gökdere Jandarma Karakolu’nda görevli evli ve 1 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz öğle saatlerinde görevi başında rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Korkmaz’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Karakolda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Korkmaz’ın cenazesi yarın İl Jandarma Komutanlığı’nda yapılacak törenin ardından defnedilmek üzere İstanbul’a gönderilecek. (DHA)

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