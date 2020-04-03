İlacı biten hastaların hastaneye gitmekten korkması, evdeki hareketsiz yaşam, kötü beslenme ve koronavirüs salgını sonrası vücutta oluşan stres nedeniyle bu dönemde kalp hastalıklarının kontrolden çıkabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Uçar uyardı.

Uçar, Sağlık Bakanlığı’nın raporla alınan ilaçlar için süreyi uzattığını hatırlatarak, kişilerin eczaneden ilaçlarını alabileceklerini ifade etti.

Koronavirüs, kronik hastalığı olan kişileri daha olumsuz etkiliyor. Bu hastalıkların başında ise kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, ritim problemleri ve tansiyon gibi kalbi olumsuz etkileyen hastalıklar geliyor. İlaçları biten bazı hastaların hastaneye gitmemek için ilaçlarını bıraktığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Uçar önemli uyarılarda bulundu.



“KRONİK HASTALARIN RAPOR SÜRELERİ UZATILDI”



Kalp hastalarının risk grubunda yer aldığının altını çizen Doç. Dr. Hakan Uçar, “Kronik hastalık adı altında ifade ettiğimiz hastaların birçoğunu kalp hastaları oluşturuyor. Bunlar kalp yetmezliği, ritim problemi, tansiyon ve damar tıkanıklığı olan hastalar. Daha önce felç geçirmiş kişiler ve diyabeti olan hastalar bu grupta değerlendirilebilir. Değişmeyen bir bilgi var, dünyada ölümlerin en sık sebebi kalp hastalıkları. Şu an Türkiye’de bile her 5 dakikada 1 kişi kalp hastalığından hayatını kaybediyor. Bu oran koronavirüse göre çok daha yüksek. Bu nedenle biz kalbi korumaya yönelik önlemlere dikkat etmeliyiz. Hastalar ilaçlarını düzenli olarak alsınlar. Eğer ilaçları veya raporları bittiyse bile kısa sürede ilaçlarını temin etsinler. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda çalışması var. Hastaların raporları uzatıldı. Reçete yazılmadan hasta eczaneden ilacını alabilecek” dedi.



“ACİL DURUM OLMADIKÇA HASTANEYE GİTMEYİN”



Kalp hastalarının bu dönemde göğüs ve nefes darlığı şikayeti olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Hakan Uçar, “Bunların çoğunun altında panik atak şikayetleri yer alabilir. Bunun yanında kalp hastalığı da neden olabilir. Hasta böyle bir şüphe anında doktoru ile iletişime geçmelidir. Eğer gerekiyorsa doktora gitmelidir. Çok belirgin şikayeti olmayan kişinin şu dönemde hastanelere gitmemesi gerekiyor” diye konuştu.



“TANSİYON HASTALARI SAKIN İLAÇLARINI DEĞİŞTİRMESİN”



Bunun yanı sıra kontrolsüz hipertansiyon hastalarının durumuna dikkat çeken Doç. Dr. Uçar, uyarılarını şöyle sıraladı:



“Hastaların ilaçlarını değiştirmeleri konusunda bazı haberler yer alıyor. Bu konuda ne Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin ne de Amerikan Kardiyoloji Derneği’nin herhangi bir açıklaması, önerisi yok. Hastaların ilaçları değiştirmesi yönünde hiçbir bilgi yok. İleride ne olacağını bilemeyiz. Biz hastalara bu ilaçları değiştirmelerini önermiyoruz. İlaçlarını kullanmaya devam etsinler. Birtakım tansiyon ilaçlarının koronavirüs riskini artırdığı yönünde bilgiler var. Bunlarla ilgili elimizde bilimsel bir kanıt ve veri yok. Şu dönemde hastaneye gidip ilaçlarını değiştirerek hastalıkla ilgili risk almayın. Bir şey yokken gereksiz yere virüsü kapabilirsiniz.”