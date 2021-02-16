“Kaliteli sağlık hizmetinin önemi salgın döneminde daha da anlaşıldı”

İSTANBUL, (DHA)- Hastane akreditasyonlarının, hasta bakımının kalitesine önemli kazanımlar sağladığını belirten Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, “Kalite standartlarından ödün vermeden sağlık hizmeti sunmanın gerekliliği, özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde daha da anlaşıldı” dedi.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri’nin Joint Commission International (JCI) akreditasyon belgesi alan “İlk Türk Üniversite Hastaneleri Grubu” olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, JCI Akreditasyonu’na bir kez daha layık görüldüklerini açıkladı.

Tıbbi Koordinatör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, “Yurt dışından bağımsız denetçiler 5 gün boyunca kapsamlı inceleme ve değerlendirmede bulundu. Kurumlarımızın her alanı ve süreçlerimiz titizlikle irdelendi. 1270 kriter gözden geçirildi. Sonuçta JCI akreditasyonunu 5. defa almaya hak kazandık, gururluyuz” dedi.

AKREDİTASYON STANDARTLARI NELERİ İÇERİR?

Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, bağımsız akreditasyon hizmeti sunan Joint Commission, ABD’de yaklaşık 22 binden fazla sağlık kurumunu belgelemiş, uluslararası platformda da faaliyet gösteren bir kuruluş.

JCI Akreditasyon standartları, hastaneyi bir bütün olarak ele alarak, hasta bakım kurallarını bu temel düşünce üzerine inşa ediyor. Hasta bakım kalitesi ve hasta güvenliğiyle ilgili süreçlere odaklanıyor. İzlenebilir, ölçülebilir ve sürekli gelişmeye açık, hasta hakları ve sorumlulukları ilkesine bağlı kalınarak sağlık hizmeti sunuluyor. Tüm sağlık çalışanlarıyla hasta ve yakınları arasında etkin iletişim ve koordinasyon sağlanıyor. Hasta ve yakınlarının değişen şartlara uyum sağlaması, beklentilerinin karşılanması ve memnuniyet düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Hizmet sunumunda inter-disipliner bir anlayışla, gerektiğinde hastalıkla ilgili tüm branşlardan görüşler alınarak, varılan ortak kararlarla tedaviye yön verilip, ekip çalışması güçlendiriliyor. Hasta güvenliği hedeflerini periyodik olarak gözden geçirerek, hasta güvenliğini sağlamak amacıyla, gelişebilecek risklere karşı yeni hedefler oluşturuyor. Akademik tıp merkezi standartlarıyla eğitim programının hedeflere ulaşmasını kolaylaştırıyor. Hasta ve yakınlarının sağlık problemleri ile ilgili mevcut ve olası eğitim gereksinimleri belirlenerek, eğitimler verilip, takip ediliyor. Sağlık alanındaki en önemli konulardan biri olan enfeksiyonların kontrolü ile ilgili düzenlemeler getiriyor. Hasta güvenliği konusundaki hassasiyet daha da artarak, hasta mahremiyeti en üst düzeyde korunuyor. Hastanın hastaneye girdiği andan itibaren, taburcu olduktan sonraki iyileşme sürecine kadar, tüm aşamalarının yakından takip edilmesini sağlıyor.