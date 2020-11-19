Kaliteli hizmet için Altınok’tan denetim

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların gelmesiyle birlikte semt pazarlarında fiyat ve kalite denetiminde bulundu. Altınok, “Kısıtlamalarla birlikte yoğunluğun arttığı semt pazarlarımızda vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazarlarımızda satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını da günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçiyoruz.” dedi.

POŞETTEKİ ÜRÜNLERE KALİTE KONTROLÜ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’in faklı mahallelerinde günlük kurulan semt pazarında vatandaşın kaliteli hizmete ulaşabilmesi için denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Altınok, her gün denetlediği semt pazarlarında vatandaşın talep ve isteklerini dinlerken aynı zamanda vatandaşın elinde bulunan poşetleri de kontrol ederek çürük sebze ve meyve satışının önüne geçiyor.

BAŞKAN ALTINOK: GÜNLÜK FİYAT KURALLARINI UYGULUYORUZ

Semt pazarlarındaki sebze ve meyve fiyatlarının günlük olarak Keçiören Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulduğunu ve fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçildiğini belirten Başkan Altınok, “Pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını günlük duyuruyoruz. Daha sonra da yayımladığımız fiyat listesi ile pazar tezgâhında bulunan fiyatları karşılaştırıyoruz. Denetimler sırasında ‘günlük fiyat kurallarına’ uymayan pazar esnafını önce uyarıyor, bir sonraki ihlalinde ise yasal işlem uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ZORUNLU DEĞİLSE KALABALIK ORTAMLARDA BULUNMAYINIZ”

Kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olan vatandaşı temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uymaları konusunda da uyaran Altınok, şunları kaydetti:

“Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM’ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz.”​